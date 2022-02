Ceará sonda situação de atacante Carlos Eduardo, do Athletico-PR

O Ceará sondou a situação do atacante Carlos Eduardo, do Athletico-PR. Além do time cearense, América-MG e Botafogo também demonstraram interesse. A informação é do blog da Nadja, do ge.

Apesar das movimentações do mercado, o atleta pediu para seguir no clube paranaense. Em baixa, o objetivo é retomar o bom futebol e corresponder em campo: em 2021 foram 36 jogos e dois gols.

Na reserva do time principal, o jogador de 25 anos pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Athletico-PR desde de 2020, em vínculo que será encerrado em dezembro. Contratado pelo Verdão em 2019, custou US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 25 milhões na época) junto ao Pyramids, do Egito.

Revelado pelo Goiás, tem a velocidade e o drible como características. No Ceará, as alternativas ofensivas para 2022 são: Zé Roberto, Mendoza, Cléber, Jael, Iury Castilho, Erick, Jacaré e Gabriel Santos.