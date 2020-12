Ceará sonda atacante Caio Dantas, artilheiro da Série B do Brasileiro

O Ceará sondou o atacante Caio Dantas, artilheiro da Série B pelo Sampaio Corrêa-MA. Apesar do interesse, o Vovô tem concorrência do futebol do exterior. Em contato com o ge, o presidente do time do Maranhão, Sérgio Frota, revelou sondagens também de outros clubes da 1ª divisão.

"Um cara que está fazendo o que ele está fazendo chama muita atenção. Já chegou proposta do Ceará, o Palmeiras mandou um representante, teve clube do Leste Europeu, de Portugal, veio também o Botafogo. O que tem segurado é o acordo que tenho com o grupo dele", afirmou.

No ano, o centroavante soma 43 partidas e 24 gols. No início da temporada no Boavista/RJ, fez sete tentos em 12 confrontos.

Na perspectiva contratual, Caio Dantas pertence ao Água Santa-SP, mas pertence a dois empresários que direcionam a carreira do atacante. Natural de São Paulo, tem 177 cm de altura e 27 anos. Na carreira, atuou por Audax-SP, América-MG, RB Brasil-SP, Uberlândia-MG, Coimbra-MG, Botafogo-SP e Cuiabá.