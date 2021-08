Ceará solicita conversão da pena de Jael ao STJD

Assim como já fez com o lateral-direito Gabriel Dias e o atacante Mendoza, o departamento jurídico do Ceará solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a conversão do restante da pena imposta ao atacante Jael em medidas sociais.

Porém, mesmo caso o Ceará consiga a liberação antes de sexta-feira (6), o centroavante não deverá ficar livre para atuar no jogo do próximo domingo, contra o Atlético-GO, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro, já que também foi advertido com três cartões amarelos da série e terá que cumprir esta partida de suspensão automática.

Jael foi apenado com dez jogos de suspensão em virtude de conflito generalizado durante a final da Copa do Nordeste, contra o Bahia. Ele já cumpriu a metade, ficando de fora de cinco partidas (a última delas foi o Clássico-Rei). Com isso, o Vovô pôde entrar com o pedido de conversão da pena em medidas sociais.

O clube aguarda agora determinação do Tribunal para saber se poderá voltar a contar com o atacante Jael no restante do Campeonato Brasileiro.