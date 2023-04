Ceará sofre nova goleada diante do Cruzeiro e amarga sétima derrota no Brasileiro Feminino

O Ceará foi derrotado pelo Cruzeiro em mais um jogo do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. A equipe mineira goleou as Alvinegras por 7 a 0, na Cidade Vozão, neste domingo (16).

O Ceará teve oportunidade de abrir o placar, mas ficou nas grandes defesas da goleira Kemelli, que pegou um pênalti aos 15 minutos do primeiro tempo e fechou o gol do Cruzeiro. Byanca Brasil (2), Marília (2), Isa Fernandes, Mari Pires e Carol Baiana marcaram os gols da partida.

O resultado diante das Meninas do Vozão interrompeu a sequência de derrotas da equipe visitante, que não vencia há dois jogos. Assim, a equipe subiu para a 9ª posição na tabela. Já o Alvinegro ainda não venceu no torneio e amarga o sétimo resultado negativo.

A Ferroviária será a próxima adversária do time feminino do Ceará, no Estádio Fonte Luminosa, no domingo (23), a partir das 16 horas (de Brasília).