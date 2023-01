Ceará sofre 3ª goleada contra Ferroviário desde 2000; relembre confrontos

O Ceará sofreu a primeira derrota na temporada 2023 ao ser goleado pelo Ferroviário no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), neste domingo (22), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.

No Século XXI, esta é a 3ª goleada sofrida contra o Ferroviário. Em 2006, o Alvinegro de Porangabuçu sofreu derrota por 4 a 0, e em 2009, por 4 a 1, ambas pelo Campeonato Cearense.

A derrota diante do Ferroviário ainda quebrou a invencibilidade de 35 partidas do Ceará sem derrotas na fase de grupo da Copa do Nordeste. O último revés sofrido havia acontecido em 2018, contra o Sampaio Corrêa, por 1 a 0. Desde então, o Alvinegro de Porangabuçu somava 19 vitórias e 16 empates.

Veja goleadas sofridas pelo Ceará contra o Ferroviário desde 2000

05/02/2006 (Campeonato Cearense) - Ferroviário 4 x 0 Ceará

15/03/2009 (Campeonato Cearense) - Ceará 1 x 4 Ferroviário

22/01/2023 (Copa do Nordeste) - Ferroviário 3 x 0 Ceará