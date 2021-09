Ceará sobe promessa do time de Aspirantes para suprir carência na lateral-direita

O Ceará procura um lateral-direito para a lacuna deixada por Buiú, que fez cirurgia no joelho e não deve jogar mais na temporada. Enquanto não contrata para repor na posição, o clube vai de solução caseira mesmo: Natan, que vinha jogando pelo clube nos campeonatos nacionais de base (Sub-20 e Sub-23), treinou nesta quinta-feira (16) com os profissionais e pode ganhar chance com o técnico Tiago Nunes.

Diante da carência na posição - Gabriel Dias é titular e o volante Fabinho pode jogar improvisado -, Natan pode até ser relacionado diante do Santos, para o duelo de sábado (18), às 21 horas, no Castelão pela Série A.

Ouça o CearáCast

Oportunidades

Ele já atuou pelo time profissional três vezes, todas no Campeonato Cearense: contra Crato (1x0), Icasa (1x0) e Ferroviário (3x0).

Natan deu a assistência para o gol de David na vitória diante do Verdão do Cariri, pela 2ª Fase do Estadual.

No total na temporada, são 22 jogos, além dos 3 pelo Cearense 2021: Brasileiro de Aspirantes (3), Brasileiro Sub-20 (14) e Cearense Sub-20 (2).