Ceará só terá confrontos diretos até o fim do 1º turno da Série B; veja projeções

O Ceará foi derrotado pelo Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro no último domingo (2) pela 15ª rodada da Série B, estacionando nos 21 pontos, 8 do 4º colocado, no Novorizontino/SP. E restando 4 rodadas para o fim do 1º turno da Série B, o Vovô precisará de uma arrancada ou seja, uma sequência de vitórias para iniciar o returno próximo do G4.

Analisando a tabela do Vovô nos 4 jogos finais, o time só terá confrontos diretos pelo G4: Botafogo/SP (11º com 21 pontos), Mirassol/SP (6º com 25 pontos), Vila Nova/GO (2º com 31 pontos) e Juventude (7º om 24).

"Vamos oscilar, mas a sequência de treinamentos vai ajustar o time, dar confiança. Essa equipe vai se tornar bastante competitiva e vai chegar ao que a gente busca que é a Série A", declarou o técnico Guto Ferreira.

Será a chance de tirar a diferença de pontos para concorrentes ao acesso, sendo dois jogos em casa e dois fora, veja a sequência.

07/07 - 21h30 - Botafogo-SP - Castelão

16/07 - 15h30 - Mirassol-SP - Municipal de Mirassol

19/07 - 21h30 - Vila Nova-GO - Castelão

20/07 - 19h - Juventude - Alfredo Jaconi

Aproveitamento

O Ceará já fez 6 confrontos diretos pelo acesso em 15 rodadas da Série B. São 2 vitórias e 4 derrotas, em um aproveitamento de 33,3%. O Vovô perdeu para Sport (1º com 31), venceu o Criciúma (3º com 30), perdeu para o Novorizontino (4º com 29), perdeu para o Vitória (5º com 28), perdeu para o Guarani-SP (8º com 22) e venceu o Atlético/GO (9º com 22).