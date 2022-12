Ceará segue preparação para a Copinha com elenco mais jovem

O Ceará segue a preparação para Taça São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que será realizada em janeiro de 2023. O primeiro objetivo da temporada alvinegra nas competições de base é fundamental para observar o elenco e também como vitrine.

"É uma competição tradicional de base, sendo uma competição que traz muita vitrine aos atletas até porque acontece numa determinada época do ano onde as competições profissionais ainda não estão acontecendo. Diante disso é uma oportunidade para a gente colocar em campo os nossos melhores jogadores e criarem experiência. Especificamente neste ano, nós iremos com um time bem mais jovem em relação as edições anteriores. Certamente, será muito importante para nós em observarmos o nível de competitividade dos nossos atletas", disse Israel Portela, diretor das categorias de base.

Na Copinha, a equipe alvinegra fará os dois jogos da 1ª fase na cidade de Alumínio, a 70km da capital paulista. A equipe está no grupo 22 e terá Rio Claro (SP), Madureira (RJ) e Sharjad Brasil (SP) como adversários na etapa inicial.

"A gente espera ir o mais longe possível na disputa da Copa São Paulo. É uma competição de início de ano, quando o futebol profissional em si está parado e todo mundo presta atenção na Copinha. Servindo até de vitrine”, avalia Alessandro Queiroz, gerente do futebol de base.

O Ceará estreia contra o Madureira no dia 4 de janeiro, uma quarta-feira, às 15h15 (de Brasília). Esta será a 15ª participação do Alvinegro na maior competição de base do Brasil.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte