Ceará segue negociando renovação de Mugni, mas ‘não a qualquer custo’, diz executivo

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, atualizou a imprensa e a torcida sobre as negociações de renovação de contrato com o meia-atacante Lucas Mugni. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (24), o executivo disse não haver ainda nenhum acerto.

“O Ceará tem interesse de permanecer com ele, sim. Conversas estão em andamento para uma renovação, que pode acontecer ou não. Não é porque o jogador está aqui que haverá renovação, isso não só dele, mas de qualquer outro”, afirmou Drubscky.

Legenda: O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, e o executivo de futebol, Lucas Drubscky, participarão de uma entrevista coletiva nesta quinta Foto: Gledson Jorge / Ceará SC

É um jogador que está identificado com o clube, gosta daqui, que a gente há um certo momento entende que quer permanecer aqui, o Ceará quer que permaneça, mas óbvio, dentro disso tem uma tratativa que as duas partes tem que se entender, tem que ser bom para as duas partes. A gente entende que uma permanência dele pode ser um bem para o Ceará, mas óbvio que não a qualquer custo, não a qualquer preço. Lucas Drubscky Executivo de futebol do Ceará

O Diário do Nordeste havia anunciado a abertura de negociações da diretoria do Ceará para a renovação de contrato com o meia argentino, mas que a primeira proposta havia sido recusada pelo jogador e seu staff. Mugni é atualmente titular e camisa 10 do Vovô.