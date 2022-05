Ceará sedia 1ª Etapa Nordeste de Mondioring Dragão do Mar; veja detalhes

O Ceará vai receber a 1ª Etapa Nordeste de Mondioring. O evento terá Homologação de Figurantes, Seminário e Prova de Mondioring - Pré Mondio, Cat1 e Cat2. A competição será no dia 3 de junho (sexta-feira), com início às 16 horas, no Estádio Moraisão, em Maranguape. O juiz oficial será o português Celso Alves, um dos mais respeitados do mundo. A competição é chancelada pela Federação Internacional de Cinofilia (FCI) e é aberta ao público.

Legenda: Evento será realizado no dia 3 de junho, em Fortaleza. Foto: Divulgação

O QUE É MONDIORING?

O Mondioring é praticado desde os anos 1980 e está em crescimento. O objetivo é mostrar as aptidões dos cães, a qualidade do adestramento deles, o quanto o condutor tem controle sobre ele e, além disso, a genética do animal. O programa de provas traz três modalidades: exercícios de obediência, de saltos e de proteção.

Juiz oficial e competidor há mais de 25 anos, além de seminarista, Celso Alves virá ao Ceará para homologação de figurantes dos níveis 1, 2 e 3. Só assim a categoria pode participar das provas oficiais. Além disso, Celso também vai dar um seminário sobre o mondioring, além de mostrar técnicas. Por fim, será juiz da prova nível 1 e do pré-mondioring nível 2.

Mais de 50 participantes se dividem entre seminário, homologação e provas. Nesta última, o número é recorde para o Nordeste: 17 participam das disputas. O time cearense está em crescimento e busca se preparar para chegar em alto nível nas disputas nacionais.

