Ceará se torna equipe com mais participações no mata-mata da Copa do Nordeste desde 2013; veja

O Ceará escreveu mais um capítulo na história recente da Copa do Nordeste. Bicampeão invicto do torneio (2015 e 2020), além de dois vice-campeonatos (2014 e 2021), o Alvinegro se tornou a equipe com mais participações no mata-mata do Nordestão desde 2013: em 10 edições, soma nove classificações às quartas de final. A única vez que o Ceará não avançou de fase, foi em 2017, quando a equipe não participou do torneio.

O bom desempenho na competição coloca o Ceará à frente de adversários com mais títulos do Nordestão como, por exemplo, o Vitória e o Bahia. Os baianos somam quatro títulos cada, sendo os maiores campeões, mas desde o retorno em definitivo da Copa do Nordeste, ficam atrás da equipe cearense em número de participações no mata-mata.

Na atual edição, a equipe de Tiago Nunes encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo B e na liderança geral da Copa do Nordeste, com 18 pontos conquistados em 8 partidas, garantindo o direito de jogar em casa nas quartas de final. O adversário será o CRB-AL na quinta-feira (24).

Veja ranking das equipes que mais se classificaram às quartas de final da Copa do Nordeste (2013-2022):

[9] - Ceará

[8] - Vitória-BA

[7] - Fortaleza

[7] - Santa Cruz

[7] - Sport

[6] - Bahia

[6] - CRB-AL

[4] - Botafogo-PB

[4] - Campinense

[4] - CSA-AL

[2] - ABC-RN

[2] - América-RN

[2] - Náutico

[2] - Sampaio Corrêa

[2] - Salgueiro

[1] - ASA-AL

[1] - Atlético-BA

[1] - Confiança

[1] - Guarany de Sobral

[1] - Itabaiana

[1] - River-PI

[1] - Sergipe

Legenda: Ceará chegou à final da Copa do Nordeste em quatro ocasiões (2014, 2015, 2020 e 2021), conquistando dois títulos, sendo o último em 2020 Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A hegemonia alvinegra nos último anos se caracteriza não só pelas participações nas quartas de final da Copa do Nordeste, mas pelas idas às semis e finais da competição: das nove vezes que participou do mata-mata, em seis ocasiões figurou entre os quatro melhores, tendo disputado quatro vezes o título do Nordestão desde 2013.

Veja ranking das equipes com mais títulos da Copa do Nordeste (1994-2021):

[4] - Bahia (2001, 2002, 2017 e 2021)

[4] - Vitória (1997, 1999, 2003 e 2010)

[3] - Sport (1994, 2000 e 2014)

[2] - Ceará (2015 e 2020)

[1] - América-RN (1998)

[1] - Campinense (2013)

[1] - Santa Cruz (2016)

[1] - Sampaio Corrêa (2018)

[1] - Fortaleza (2019)