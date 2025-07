Ceará se reúne com torcidas para combater cânticos homofóbicos nos estádios

O Ceará se reuniu com líderes das torcidas organizadas para reforçar o combate aos gritos homofóbicos nos estádios. O encontro desta quarta-feira (30) ocorreu em Porangabuçu e serviu para traçar estratégias para evitar esse tipo de comportamento. Dr. Fred Bandeira, do Departamento Jurídico do clube, conduziu a reunião.

"Temos trabalhado incansavelmente junto as nossas torcidas organizadas com o intuito de evitar homofobia, xenofobia e outras situações que afrontem o espetáculo esportivo, como o arremesso de objetos e a invasão de campo", afirmou o diretor.

O encontro reuniu representantes das seguintes organizadas: Ceará Gospel, TOC, Ceará Amigos, Ceará Cana, Alfa, MOFI, Camisa 14, Ceará Chopp, Fúria e Cervejeiros Alvinegros. Também representaram o clube o advogado Dr. Ricardo Ramalho e o coordenador de Torcidas Organizadas, Alfredo Viana Filho.

O evento serviu para reafirmar o compromisso do clube no combate a outros tipos de discriminação, como por crença e raça. No início do ano, o Ceará realizou o III Seminário das Torcidas Organizadas e Grupos de Torcedores do Ceará. No encontro, também abordaram a temática e possíveis punições que o clube pode sofrer do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O Ceará está em nono na tabela do Braisleirão com 21 pontos somados. A equipe volta a campo no domingo (3), quando enfrenta o Flamengo em jogo da 18ª rodada. O duelo terá início às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.