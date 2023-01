Ceará se reapresenta no CT de Porangabuçu nesta segunda-feira (23); saiba como foi o treino

A delegação do Ceará se reapresentou no CT de Porangabuçu nesta segunda-feira (23). Após a estreia na Copa do Nordeste de 2023 com derrota para o Ferroviário, o time alvinegro realizou uma atividade sob o comando do técnico paraguaio Gustavo Morínigo com foco na sequência do ano.

No treino, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo com os profissionais do Centro de Saúde e Performance (CESP). O restante do grupo fez uma atividade em campo. O comandante alvinegro organizou um exercício de dois toques em um campo reduzido.

Na programação de terça (24), o grupo treina no período da tarde, de novo em Porangabuçu. O volante Richardson foi escalado pela assessoria de comunicação para conceder entrevista coletiva.

O próximo compromisso do Vovô é quarta (25), contra o Pacajus. O duelo é válido pelo Estadual.