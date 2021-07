Ceará se posiciona e comemora lei que permite transformação de clubes em empresas

O Ceará se posicionou de forma favorável a aprovação de dois projetos de lei na Câmara Federal: "lei do mandante", que muda a lógica dos direitos de transmissão, e a "lei dos clubes-empresas", que facilita a conversão em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Ambas ainda dependem de sanção presidencial.

O posicionamento político do clube foi divulgado nas redes sociais e chamou atenção de torcedores, que, em maioria, criticaram o apoio às medidas e a marcação de políticos. O time foi cobrado por posicionamento semelhante em causas como a homofobia.

O que está previsto

O projeto de lei que cria a SAF permite agremiações esportivas a se tornarem empresas. O texto teve ampla maioria no plenário, sendo aprovado por 429 votos contra apenas sete. De autoria de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o projeto havia sido aprovado no Senado no dia 10 de junho, com relatoria de Carlos Portinho (PL-RJ).

Quanto à 'lei dos mandantes', o texto prevê que pertence à entidade de prática desportiva de futebol mandante o direito de arena sobre espetáculo desportivo. Na medida, o direito de arena consiste na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, fixação, emissão, transmissão, retransmissão ou reprodução de imagens do jogo.