Ceará se despede da elite do futebol feminino conquistando apenas um ponto em 15 jogos

Chegou ao fim a passagem do Ceará Sporting Club pela Série A1 do Brasileirão Feminino, a elite do futebol feminino brasileiro. Nesta segunda-feira (12), pela 15ª e última rodada da primeira fase da competição, o Vovô empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG e confirmou a segunda pior campanha da história do torneio, desde que assumiu o atual formato.

O Ceará havia conquistado o acesso à elite do futebol feminino brasileiro na temporada de 2022. Naquele ano, o Vovô conquistou inclusive o título da Série A2 do Brasileirão Feminino, em uma campanha que ficou marcada na história do clube e do futebol feminino cearense. Na decisão, o Ceará superou o Athletico-PR nos pênaltis.

Legenda: Ceará venceu o Athletico-PR na final da Série A2 em 2022 Foto: Kid Júnior / SVM

Em 2024, a equipe cearense retornará para a Série A2 do Brasileirão Feminino e precisará passar por uma reformulação para sonhar com o retorno à elite da modalidade. O Fortaleza, maior rival do Ceará, também disputará a Série A2 na temporada de 2024.

RELEMBRE A CAMPANHA DO CEARÁ EM 2023

Dentro de campo, o Ceará fez a segunda pior campanha da história do atual formato da Série A1 do Brasileirão Feminino, com 16 clubes e sem divisão por grupos, iniciado em 2019. Nesse formato, a pior campanha foi a do Vitória na temporada de 2020 da competição. Naquele ano, a equipe baiana perdeu todas as partidas da competição.

A eliminação do Ceará para o Flamengo na Supercopa do Brasil Feminina, em fevereiro, após sonora goleada de 10 a 0, dava indícios de que o Vovô não teria vida fácil na elite do futebol feminino nos meses seguintes.

Com o início da Série A1, o temor dos torcedores se confirmou. Poucas semanas após a derrota para o Flamengo na Supercopa do Brasil Feminina, o Ceará foi mais uma vez goleado, desta vez na estreia da Série A1. Jogando fora de casa, a equipe cearense perdeu por surpreendentes 14 a 0 para o Corinthians.

Legenda: Derrota do Ceará para o Corinthians Foto: Willian Oliveira / Ceará

A goleada sofrida para o Corinthians é até hoje a segunda maior na história da Série A1 do Brasileirão Feminino, ficando atrás apenas da vitória da Ferroviária por 16 a 1 sobre o Pinheirense, em 2014. A grave derrota do Ceará rendeu diversas críticas à diretoria alvinegra pela forma como o futebol feminino vinha sendo conduzido pelo clube.

Os investimentos do clube na modalidade foram reduzidos após o rebaixamento do time masculino na Série A do Brasileirão em 2022. Com isso, o elenco que conquistou o acesso e o título da Série A2 do Brasileirão Feminino foi desfeito e um novo grupo de jogadoras foi montado às pressas e sendo reforçado ao longo da competição.

Legenda: O Ceará recebeu o Flamengo no PV pelo Brasileiro Feminino e foi goleado Foto: Michael Douglas/Ceará SC

Após a grande goleada sofrida na primeira rodada, o cenário não sofreu grandes alterações nas rodadas seguintes. O Vovô acabou derrotado em 14 das 15 rodadas que disputou na competição. Entre as derrotas, outras goleadas, como 10 a 0 pelo Bahia, 11 a 0 pelo Palmeiras e 7 a 0 pelo Cruzeiro. O único ponto conquistado foi alcançado na última rodada.

A sequência negativa de resultados fez com que o Ceará fosse rebaixado com antecedência. No dia 20 de maio, após derrota por 2 a 0 para o Real Ariquemes, teve o rebaixamento para a Série A2 do Brasileirão Feminino matematicamente confirmado. A queda de divisão aconteceu a três rodadas do término da primeira fase.

SALDO DE GOLS SURPREENDENTE

Com o término da campanha do Ceará na Série A1 do Brasileirão Feminino, os números extremamente negativos da equipe cearense chamam bastante atenção e servem de lição para o clube nas próximas temporadas. Em 15 partidas disputadas, o Ceará sofreu 74 gols e marcou apenas sete, resultando em um saldo de -67 gols.

Apesar de sinais de melhora no desempenho do time ao longo da competição, a campanha do Ceará ficou marcada principalmente pelas goleadas sofridas. Um exemplo disso é que duas das cinco maiores goleadas da história da competição foram sofridas pelo Ceará justamente na atual edição: 14 a 0 para o Corinthians e 11 a 0 para o Palmeiras.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto.