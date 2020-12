Ceará retoma cinza que marcou época na temporada 2001 em nova camisa

O Ceará lançou nesta quarta-feira (16) um novo uniforme em referência ao título do clube na Copa do Nordeste 2020. A "Sertão Alvinegro" já começa s ser vendida a partir de terça-feira (22) e será utilizada exclusivamente na competição regional.

Embora não faça menção nas divulgações das plataformas oficiais do clube, pela primeira vez, desde 2001, o clube retoma o uniforme cinza, um dos que marcaram época por representar uma grande fase da equipe alvinegra em campo.

Em 2001, o Ceará surpreendeu ao atuar com um uniforme cinza. Em campo, jogadores como Iarley, Mota e Sérgio Alves balançaram as redes adversárias em grande campanha na Série B daquele ano. O alvinegro, todavia, não conseguiu o acesso ao ser derrotado pelo Avaí. O Carrasco, na temporada, foi artilheiro do futebol brasileiro, com 51 gols marcados.

Elogios

Torcedores do Ceará elogiaram a nova camisa nas redes sociais remetendo exatamente às cores da camisa histórica de 2001.

Referência ao Sertão

Segundo o clube, o "cinza perolado" faz alusão ao sertão. "A cor cinza perolada e o preto das laterais contrastam com a cor dourada, simbolizando o sol vivo e incansável, rememorado no patch de Campeão, carregado no centro do peito. O trabalho do nordestino, que não desiste frente aos desafios de lutas diárias, é representado na parte das costas. O chapéu do sertanejo em xilogravura é mais um chamado às nossas raízes. A nova camisa Sertão Alvinegro terá versões masculinas e femininas, com venda iniciada na próxima terça-feira, 22/12, em todas as lojas Vozão física e na internet".