Ceará resolve emprestar o jogador Bruninho a clube de Portugal

O meia Bruninho irá deixar Ceará. Sem espaço com o técnico Vagner Mancini, o atleta de 24 anos será transferido para o Boa Vista, de Portugal. O vínculo com Vovô é por empréstimo até o fim da temporada junto ao Atlético-MG, que detém um contrato em definitivo até 2026.

Com a camisa do Ceará, Bruninho soma 13 partidas e uma assistência. Assim, não se firmou e fez apenas duas partidas de titular. A última vez que entrou em campo foi em 23 de maio, na derrota para o CRB por 1 a 0, na Arena Castelão, que culminou com a eliminação do Vovô na Copa do Brasil. No elenco, a time tem Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde para a posição.

Revelado pelo Atlético-MG, também acumula passagens por clubes como Sport, Confiança, Juventude e CRB. O melhor momento foi no Guarani-SP em 2023, quando se tornou um dos destaques daquela edição da Série B do Campeonato Brasileiro.