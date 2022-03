Ceará rescinde contrato com Jacaré, que vai para o Bahia

O atacante Jacaré não é mais jogador do Ceará. O clube alvinegro rescindiu o contrato com jogador que ia até o fim de 2022. O Vozão publicou uma nota oficial, informando que o destino dele será o Bahia, comandado por Guto Ferreira.

"Vitor Jacaré não integra mais o elenco do Ceará. O atacante rescindiu seu contrato com o Alvinegro e vai defender o Bahia. A diretoria agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira".

LESÃO



No ano passado, Jacaré sofreu grave lesão e precisou realizar cirurgia no joelho, ficando 7 meses parado. Recuperado, ele foi utilizado no Brasileiro de Aspirantes (Sub-23) e não foi utiizado por Tiago Nunes na Série A.

Em 2022, teve raras oportunidades, entrando no decorrer de 4 jogos (3 pela Copa do Nordeste e 1 para o Cearense), totalizando 100 minutos em campo.