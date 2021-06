Ceará rescinde com Felipe Silva e atleta fica livre para acertar com Chapecoense

O meio-campista Felipe Silva não faz mais parte do elenco do Ceará. A informação foi divulgada neste sábado (12) via assessoria do clube. De acordo com o comunicado, o contrato foi rescindido em comum acordo.

Desta forma, Felipe Silva fica livre para acerta com a Chapecoense. O atleta, de 31 anos, fazia parte dos planos da diretoria do Verdão catarinense e é aguardado em Chapecó nesta segunda-feira (14) para realizar exames médicos.

No Ceará, Baxola, como era conhecido, disputou 114 partidas em quatro temporadas (2016 e 2019-2021) e marcou 16 gols. Este ano, Felipe Silva entrou em campo apenas seis vezes (cinco pelo Cearense e uma pela Copa do Nordeste) e marcou três gols.