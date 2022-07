Ceará renova contrato de volante Fernando Sobral até 2024

O Ceará renovou o contrato do volante Fernando Sobral até 2024. O atleta teve vínculo, que era até 2023, ampliado por mais uma temporada. A situação foi confirmada via Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (20).

Com a extensão, o jogador também recebe uma valorização salarial. Em março, o clube recusou uma proposta do Santos. No mercado, Internacional e São Paulo também sondaram o jogador.

Com 27 anos, Fernando Sobral participou de 22 jogos em 2022. A chegada ao Vovô foi em 2019, com grande destaque em 2020 e 2021, sendo um dos pilares no meio-campo da equipe titular.

