Ceará regulariza Lima, e Guto Ferreira ganha mais uma opção de ataque

Anunciado em definitivo na última quinta-feira (18), o meia-atacante Lima, de 24 anos, teve seu nome publicado no BID e está apto para vestir a camisa do Ceará. Agora, o técnico Guto Ferreira tem todos os atletas à disposição.

Legenda: Lima assinou com o Ceará até o final de 2023 Foto: Reprodução

O atleta irá para a quarta temporada defendendo o Alvinegro de Porangabuçu. Em 2017, Lima fez parte do elenco que subiu para à Série A do Campeonato Brasileiro. Retornou ao clube em 2019, fazendo parte do elenco que garantiu a permanência do Vovô na elite. Em 2020, sagrou-se campeão da Copa do Nordeste e participou da histórica campanha no Brasileirão, levando o Ceará a Copa Sul-Americana após 10 anos.

Na última temporada foram 45 partidas disputadas pelo Ceará e 9 gols marcados.

Para a posição, o técnico Guto Ferreira tem as seguintes opções: Yony González, Steven Mendoza, Lima, Saulo Mineiro e Jorginho.