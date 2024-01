Ceará regulariza Barceló e possui todos os reforços a disposição para campeonatos

O Ceará enfrenta o Floresta, neste sábado (27), às 16h40, no Presidente Vargas, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2024. Para este confronto, o técnico Wagner Mancini poderá contar com todas as contratações feitas pelo alvinegro para esta temporada, já que o atacante uruguaio Facundo Barceló foi regularizado nesta sexta-feira (26).

Legenda: Nome de Barceló já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF Foto: Reprodução/BID CBF

O centro-avante se junta a Facundo Castro, Jorge Recalde e Lucas Mugni como os estrangeiros que poderão defender o Vovô na temporada de 2024. Dentre eles, apenas Barceló não estreou.

RECORDE DE ESTRANGEIROS

Para esta temporada o Ceará mudou seu olhar para o mercado Sul-Americano, fato que fez o alvinegro possuir o maior número de estrangeiros de sua história. Apenas nessa janela de transferências, foram contratados dois uruguaios (Facundo Castro e Facundo Barceló), um argentino (Lucas Mugni) e um paraguaio (Jorge Recalde). Destes, apenas Mugni já atuou no futebol brasileiro.