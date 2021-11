Ceará registra mais de 18 mil torcedores confirmados para duelo contra Sport

Mais de 18 mil torcedores do Ceará confirmaram presença no duelo contra o Sport, neste domingo (14), pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A divulgação aconteceu via redes sociais do Alvinegro de Porangabuçu.

Já somos MAIS DE 18.000 ALVINEGROS CONFIRMADOS na Arena Vozão amanhã! 👊🏁



A expectativa dos alvinegros é de superarem a marca alcança diante do Cuiabá-MT, no último (7), quando 21.735 torcedores marcaram presença na Arena Castelão e acompanharam de perto a vitória do Ceará.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos nas Lojas Vozão e na Escolinha Fábrica de Craques, em Porangabuçu. Para os sócios-torcedores, o check-in está liberado no site sociovozao.com.

Para o torcedor do Sport, os ingressos estão sendo comercializado na bilheteria 3, da Arena Castelão, localizada na Avenida Paulino Rocha, em frente ao Posto G4 e através do site BilheteCerto.

Capacidade máxima

Seguindo o decreto do Governo do Estado do Ceará, o confronto entre cearenses e pernambucanos terá capacidade de 80%.

Para garantirem acesso à Arena Castelão, os torcedores de Ceará e Sport precisam comprovar a vacinação completa (duas doses ou dose única) contra a Covid-19.

Valores dos ingressos para Ceará x Sport

Inferior Central: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia-entrada)

Superior Central: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia-entrada)

Inferior Norte: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia-entrada)

Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia-entrada)

Premium: R$ 200,00 (inteira) | R$ 100,00 (meia-entrada)

Setor visitante: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia-entrada)