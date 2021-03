Ceará registra 22 mil sócios-torcedores, 10 mil a mais que o Fortaleza; veja números oficiais

O Brasil passa, neste momento, pelo pior momento desde o início da pandemia provocada pela Covid-19. A situação é delicada e reflete em diversos setores da sociedade. No futebol, não poderia ser diferente. Os clubes são diretamente afetados pelos impactos econômicos e uma grande preocupação é com o quadro de sócios-torcedores. E agora, em março de 2021, no auge da pandemia, os principais times cearenses vivem momentos opostos neste quesito. O Ceará registra 10 mil sócios a mais que o Fortaleza.

Os números são oficiais, divulgados pelo próprios clubes através dos sites "Sócio Vozão" e "Sócio Fortaleza", que acompanham, em tempo real, a quantidade de torcedores associados em cada uma das equipes.

No momento da publicação desta matéria, o Alvinegro registra 22.302 sócios ativos, enquanto o Tricolor aponta o número de 12.092. Uma diferença de 10.210.

Impacto nas receitas

O quesito sócio-torcedor é essencial nos planos de Ceará e Fortaleza. Na projeção orçamentária para 2021, ambos contavam como esta sendo uma das importantes fontes de receita.

O Fortaleza estimou uma receita total de R$ 14,4 milhões com os associados, o que representa 12,6% de todo o orçamento do ano e uma média de R$ 1,2 milhão mensal.

Já o Ceará previu recebimento de R$ 9,075 milhões proveniente dos torcedores que são sócios, equivalente a 6% do total da projeção orçamentária e uma média de R$ 756 mil por mês.

Não é à toa que os presidentes, sempre que podem, reforçam a importância dos sócios-torcedores. Sempre que podem, tanto Robinson de Castro como Marcelo Paz destacam a importância dos associados para o planejamento dos clubes.