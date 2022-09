Ceará reencontra técnico Guto Ferreira em jogo decisivo com Coritiba pelo Brasileirão

O Ceará tem um jogo decisivo contra o Coritiba na próxima quarta-feira (28), às 19h, em Couto Pereira/PR, pela Série A, e o duelo marca um reencontro com um velho conhecido do Vovô: Guto Ferreira. O técnico, com passagem vitoriosa e recente pelo clube cearense, hoje comanda o Coxa.

Guto ficou um ano e cinco meses no time alvinegro. Ao todo, foram 41 vitórias, 30 empates e 23 derrotas. No período, conquistou o título invicto da Copa do Nordeste (2020) e seguiu no Brasileirão.

Na classificação da Série A, hoje o Ceará está em 15º, com 31 pontos, enquanto o Coritiba é o 16º, com 28. Por isso, o confronto tem peso importante, com as equipes tentando se distanciar do Z-4.

Guto Ferreira no Ceará

Legenda: Guto Ferreira conquistou a Copa do Nordeste de 2020 pelo Ceará Foto: reprodução / VozãoTV

Guto assumiu o Ceará no dia 18 de março de 2020, ainda em período de pausa nas competições por conta da pandemia da Covid-19. Durante mais de dois meses, o contato com o elenco era virtual.

Quando a bola voltou a rolar, o Ceará apresentou resultados e levantou a taça de campeão da Copa do Nordeste, fez a melhor campanha do time na Série A do Brasileiro e garantiu classificação à Sul-Americana.

A relação se desgastou em 2021. No período, foi vice cearense e do Nordestão. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fortaleza. Na Série A, era o 8º, com 24 pontos em 18 jogos, mas a falta de evolução do time gerou a demissão.