Ceará reencontra Gustavo Morínigo; veja desempenho do técnico no Avaí

Nesta quarta-feira (28) o Ceará irá reencontrar o seu ex-treinador Gustavo Morínigo. O paraguaio comandou o Vovô no início da temporada de 2023, mas foi demitido no dia 24 de abril. O técnico atualmente comanda o Avaí, próximo adversário do Ceará na Série B.

À frente do Ceará, Gustavo Morínigo somou 24 jogos, com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Ele foi anunciado no final de 2022 e permaneceu no cargo até o final de abril de 2023. Após sua saída, o Alvinegro contratou o treinador Eduardo Barroca.

No comando do Avaí, o treinador paraguaio não tem conseguido alcançar bons resultados. Morínigo esteve à frente da equipe catarinense até o momento em sete oportunidades, mas não conseguiu conquistar nenhuma vitória. São quatro empates e três derrotas.

Atlético-GO 0 x 0 Avaí

Novorizontino 2 x 0 Avaí

Avaí 1 x 1 Vitória

Juventude 3 x 2 Avaí

Sport 2 x 1 Avaí

Avaí 1 x 1 Botafogo-SP

Avaí 0 x 0 Londrina

Legenda: Morínigo em jogo pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

ZONA DE REBAIXAMENTO

O baixo aproveitamento sob o comando de Morínigo fez com que o Avaí entrasse na zona de rebaixamento da Série B. O Leão da Ilha ocupa atualmente a 18ª colocação, com dez pontos em 13 rodadas. Na última rodada, o Avaí empatou em 0 a 0 com o Londrina.

Ceará e Avaí entram em campo nesta quarta-feira (28), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a 14ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O Vovô é o sétimo colocado, com 20 pontos em 13 jogos disputados.

