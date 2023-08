Ceará recusa proposta de clube português para venda de David Ricardo

O Ceará recusou uma investida do clube português Gil Vicente pela compra do zagueiro David Ricardo. Os portugueses ofereceram algo em torno de 600 mil euros, cerca de R$ 3,2 milhões, mas a diretoria alvinegra não pensa em negociar o defensor neste momento.

Houve diálogo direto, por telefone, entre dirigentes do Gil Vicente e do Ceará, mas o Alvinegro não teve interesse em seguir com a negociação e não deve receber nova proposta. A janela de transferências de Portugal fecha dia 31 de agosto.

Titular na defesa do Ceará atualmente, David Ricardo soma 33 partidas com a camisa alvinegra nesta temporada, marcou três gols e foi autor de uma assistência. Ele tem apenas 20 anos e o Vovô possui 50% dos direitos econômicos dele, ficando o restante com o Fluminense-PI. Ele foi comprado em dezembro de 2022, por R$ 400 mil e tem contrato até o final de 2026.