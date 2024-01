Ceará reclama de mudança de cidade para jogo contra o São Paulo imposto pela Federação Paulista

O Ceará, mesmo tendo terminado a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior em primeiro de seu grupo, irá deixar sua sede, que estava situada na cidade de Leme (SP) e terá que viajar para a cidade de Araraquara (SP) para enfrentar o São Paulo, na próxima sexta-feira (12), às 21h30, em jogo válido pela segunda etapa da competição.

Segundo o regulamento da competição, os times que conseguirem se classificar em primeiro de seus grupos devem mandar seus jogos, da segunda fase, em sua cidade sede. Mesmo tendo ciência do regulamento, na tarde desta quarta-feira (10), a Federação Paulista de Futebol (FPF) enviou um comunicado a equipe do Ceará informando que o clube deve deixar sua sede para enfrentar a equipe paulista.

Com essa mudança, a cidade de Leme (SP) não receberá nenhuma partida durante a segunda fase da Copinha, enquanto a cidade de Araraquara, sede do São Paulo, receberá dois jogos.

ARGUMENTO UTILIZADO

De acordo com o gerente da base do Ceará, Alessandro Queiroz, o clube foi informado que o local do confronto foi alterado devido à iluminação precária no Estádio Municipal Bruno Lazzarini, em Leme (SP), impossibilitando a realização da partida durante a noite. A equipe do Diário do Nordeste entrou em contato com a FPF, mas não obteve retorno.

Em contraponto ao argumento utilizado pela federação, Alessandro citou que os três jogos do Ceará, contra Rondoniense, Gama e Lemense durante a primeira fase, tiveram transmissão e se encerraram durante a noite.

RECLAMAÇÃO ALVINEGRA

Segundo Alessandro, o clube se “sentiu prejudicado” e acredita que essa mudança “fere a isonomia da competição”.

“O Ceará é o único campeão de sede que está mudando de cidade. [Isso] fere a isonomia da competição. A competição fica manchada por conta disso. Nós estamos aqui há onze dias aqui e temos que mudar a nossa logística pra ir pra uma cidade, pra enfrentar um segundo colocado de um grupo. Estamos sendo prejudicado. Entendeu?”, disse Alessandro.

Alessandro também contou que, devido à mudança no local do jogo, até o momento o Ceará não teria como se locomover. Segundo ele, a locomoção para os jogos é disponibilizada pela prefeitura do município, que, por sua vez, não possuía verba separada para esse custo.

“Nós possuíamos a verba para receber o São Paulo e garantir toda a hospedagem e alimentação. Não possuímos a verba para essa locomoção, pois esperávamos sediar a segunda fase da competição”, disse o prefeito da cidade de Leme, Claudemir Borges.

PREJUÍZO A CIDADE

Segundo o prefeito de Leme, essa “mudança lamentável” trará diversos prejuízos a cidade.

“Esperávamos receber esse jogo, já que tivemos gastos com troca de refletor, com cabeamento, teve manutenção do campo para receber as duas fases da competição”, disse. “A cidade de Leme possuí mais de 100 mil habitantes e mais de 35 mil são nordestinos. Muitas pessoas chegaram ontem a noite a cidade para assistir a esse jogo. A cidade havia se preparado e estava esperando por ele”, contou.

*Sob supervisão do editor João Bandeira Neto