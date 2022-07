O Ceará entra em campo neste sábado (16), às 10 horas, na Cidade Vozão contra o Bahia, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida é válida pela 6ª rodada.

Com 7 pontos conquistados, o Alvinegro é o 5º colocado no Grupo A da competição e está apenas dois do Cruzeiro, 4º colocado com 9. Já o Bahia é o 9º com apenas 2 pontos.

Pelo regulamento, os 4 primeiros de cada grupo avançam de fase, que conta com 9 rodadas.

Ficha Técnica



Ceará x Bahia

Competição: Campeonato Brasileiro - Sub-20

Local: Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Data/horário:16 de Julho de 2022 - 10 horas

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes - CE

Assistente 1: Zaqueu Eleuterio Linhares - CE

Assistente 2: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho - CE

Transmissão: Vozão TV

