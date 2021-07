Ceará recebe Cresspom-DF em duelo que vale vaga na Série A1 do Brasileiro Feminino

O Ceará entra em campo neste domingo (18) contra o Cresspom-DF, às 15h, na Cidade Vozão, em duelo válido pelas quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Após empate sem gols na ida, as Meninas do Vozão precisam de uma vitória por qualquer placar para garantir o acesso à elite da modalidade. Em caso de novo resultado igual, o confronto será decidido nas penalidades.

A equipe alvinegra chega para o confronto decisivo com a melhor campanha da competição nacional. As Meninas do Vozão somam sete vitórias e um empate, tendo um aproveitamento de 91,6%. Além disso, balançaram às redes 26 vezes e sofrem apenas 4 gols em oito partidas disputadas.

Campanha do Ceará na Série A2

Ceará 5 x 0 América-RN (1ª rodada – fase de gupos)

UDA-AL 1 x 3 Ceará (2ª rodada – fase de grupos)

Ceará 5 x 0 Náutico (3ª rodada – fase de grupos)

Ceará 2 x 1 Botafogo-PB (4ª rodada – fase de grupos)

Santos Dumont-SE 0 x 7 Ceará (5ª rodada – fase de grupos)

Botafogo-PB 1 x 2 Ceará (Oitavas de final)

Ceará 3 x 1 Botafogo-PB (Oitavas de final)

Cresspom-DF 0 x 0 Ceará (Quartas de final)

Legenda: Ceará recebe o Cresspom-DF neste domingo (18) pelas quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino Foto: Divulgação / Ceará SC

O Cresspom-DF, por sua vez, soma três vitórias, quatro empates e uma derrota. Nas oitavas de final, a equipe brasiliense eliminou o Fortaleza após dois resultados iguais e decisão nas penalidades.

Superar fantasmas

Nas últimas duas edições da Série A2 do Campeonato Brasileiro, o Ceará acabou eliminado nas quartas de final. Os reveses diante do Cruzeiro e do Botafogo, respectivamente, adiaram o sonho de figurar na elite da modalidade. Em coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira (15), o técnico Jorge Victor pontuou os insucessos alvinegro nos últimos anos.

Jorge Victor Técnico do Ceará “Quando eu cheguei, disse que era necessário transformar a insatisfação com os reveses anteriores em trabalho. E fizemos isso. Precisávamos fazer algo diferente e isso envolve todos os setores do clube. Queremos fazer um grande jogo e garantir o acesso."

O comandante alvinegro, além disso, comentou sobre o adversário. De acordo com Jorge Victor, a missão do Ceará é vencer os duelos individuais e manter o bom desempenho mostrado durante a competição.

"Cresspom é um time muito duro e fisicamente muito forte. A nossa missão é vencer os duelos individuais, mas, principalmente, precisamos jogar como jogamos durante todo o campeonato. Um jogo de controle da posse e dos espaços, pra, quando tiver atacando, sempre estar pronto para situações de contra-ataques do adversário, e também, no momento que o adversário estiver com a bola, defender sempre pensando em contra-atacar"