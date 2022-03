Ceará recebe certificação "Great Place to Work" pelo segundo ano consecutivo

O Ceará recebeu pelo segundo ano consecutivo, a certificação Great Place to Work. O clube alvinegro manteve, assim, o posto de único clube de futebol do Brasil acreditado pela consultoria internacional que reconhece organizações com as melhores práticas em gestão de pessoas ao redor do mundo.

Para o presidente Robinson de Castro, é motivo de satisfação receber o feedback positivo dos colaboradores, afinal, é através da avaliação individual e secreta destes que o clube é julgado para certificação.

“Esse é o segundo ano consecutivo que somos avaliados pelos nossos profissionais e que, através deles, somos acreditados pelo GPTW. Isso reflete muito da atenção que damos ao nosso departamento de Recursos Humanos. Precisamos estar cercados de profissionais muito competentes na gestão de pessoas para obter bons resultados dentro e fora de campo. O selo é consequência”, comemorou Robinson de Castro.

Legenda: O Ceará comemorou receber a certificação da Great Place to Work Foto: Divulgação / Ceará SC

Sobre GPTW

Great Place to Work Institute, Inc. é a autoridade global no mundo do trabalho. Desde 1992, foram pesquisados mais de 100 milhões de funcionários em todo o mundo e esse vasto conhecimento foi utilizado para definir o que torna um excelente lugar para trabalhar: a confiança. Sua plataforma de pesquisa de funcionários fornece aos líderes feedback, relatórios em tempo real e informações necessárias para tomar decisões de pessoas baseadas em dados.

No Brasil, o Great Place to Work está presente há 25 anos, e têm escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Interior de São Paulo e Barueri.