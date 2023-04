Ceará recebe 1.400 adesões ao plano de sócio gratuito para crianças; promoção será prorrogada

Após início da promoção, 1.400 crianças de até 12 anos incompletos já se tornaram sócias no programa 'Netinhos do Vovô'. O Ceará lançou o plano gratuito para evitar transtornos na entrada desse público no jogos e aproximar os pequenos torcedores. A promoção será prorrogada até o fim de maio.

Assim, no total, 3.150 crianças fazem parte do quadro de sócios do Alvinegro. Dessas, 1.400 vieram da gratuidade ofertada. O número foi atualizado nesta sexta-feira (28).

O sócio-torcedor (pais ou responsável) pode registrar até uma criança como dependente no plano Netinhos do Vovô. A adesão e a mensalidade são gratuitas até o dia 30 de abril (domingo), quando a promoção termina.

O Ceará volta campo no domingo (30), quando enfrenta o ABC-RN em mais uma rodada da Série B do Brasileirão. O duelo será às 18h (de Brasília), no Frasqueirão.