Ceará realiza 'Dia da Gloriosa' para sócias-torcedoras no Castelão

O Ceará realizou uma ação neste sábado (18) intitulada de ‘Dia da Gloriosa’, em menção ao dia das mulheres, comemorado no dia 8 de março. O evento ocorreu na Arena Castelão e reuniu cerca de mil pessoas, com entrada fraca para todas as interessadas que fossem sócias-torcedoras do Vovô.

A iniciativa era exclusiva para mulheres, com as associadas com direito a levar uma acompanhante. As presentes tiveram acesso ao jogo contra o Iguatu, no mesmo dia, que marcou a vitória alvinegra por 2 a 0, pelo Campeonato Cearense, e culminou com a vaga para final da competição estadual.

A lista de atividades foi intensa, com aulão de dança, serviço de coffee break, visita guiada na praça esportiva, oficina de estética, tratamento de beleza, massoterapia, palestras, whorkshop de estética, sorteios, além da presença de jogadores, mascote Vozão, DJs e mais atrações musicais.