Jean Carlos admite erros do Ceará, projeta 2024 e fala sobre saída antecipada de Erick: ‘não sabia’

O meia do Ceará, Jean Carlos, participou na tarde desta quarta-feira (1), de uma coletiva de imprensa onde falou sobre o desejo de permanecer no clube, lamentou os erros da temporada e projetou o ano de 2024. Para ele, o alvinegro com tem o dever de subir para a elite do futebol brasileiro.

Ao ser perguntado sobre a sua projeção para o próximo ano, Jean Carlos demonstrou vontade de permanecer e disse estar ‘feliz’.

“Tenho contrato, tô feliz no clube, são quase 50 jogos no ano, sempre me preparando bem, sei que não foi uma das melhores temporadas minhas em termos de números de gols e assistência. Me cobro muito por isso, mas procurei sempre tá dentro de campo, independente da situação, momentos bons ou ruins”.

O atleta admitiu os erros do elenco que fizeram o clube fracassar na Série B, mas ressaltou o comprometimento do grupo e colocou como obrigação o acesso para a próxima temporada.

“Acho que o pensamento de todo mundo quando começa uma temporada é sempre acertar, acertar nas contratações, escolhas. Nós jogadores não entramos em campo pensando em errar, os erros vem ao longo da temporada, como vieram. Ressalto sempre que é um grupo que eu sempre vi trabalhando muito, às vezes a gente perdia alguns jogos e a gente ficava ‘o que aconteceu?’... A projeção (para 2024) é a melhor possível, O Ceará tem que voltar para Série A”.

Faltou sequência

Ao comentar as mudanças no comando técnico do Ceará, o meia disse que faltou uma sequência de jogos maior com a camisa alvinegra, mas assumiu a responsabilidade por isso não ter acontecido.

“Jogador sempre busca sequência, aquela sequência vai te dando confiança, não culpo ninguém e sempre assumo a responsabilidade, se eu não tive titular em alguns jogos pode ser que não tenha agradado algum comandante naquele momento, isso não quer dizer que deixei de estar trabalhando. Estive disponível em todos os jogos da temporada, não tive nenhuma lesão, sempre me cuidando para sempre estar pronto para os jogos.

Jean Carlos ainda aproveitou para elogiar Vágner Mancini, atual técnico do Ceará. Segundo o jogador, o comandante ‘deixou o ambiente de um jeito leve’.

“Mancini chegou e deixou o ambiente de um jeito leve, é uma pessoa que nos dá muita confiança dentro de campo, a gente sempre procura entender o que ele quer que a gente faça”.

Saída de Erick

Ao ser perguntado de que forma os atletas receberam a saída do atacante Erick, Jean Carlos falou sobre a proximidade com o ex-companheiro de clube e disse que foi pego de surpresa com a saída antecipada do principal nome do elenco neste ano de 2024.

“Tivemos algumas conquistas e aqui tivemos mais uma no começo do ano e podemos comemorar juntos esse título ( Copa do Nordeste ). Confesso que não sabia, ele veio se despedir da gente e eu não estava sabendo que ele já iria”.

Próximo jogo

O Ceará entra em campo neste sábado (4), às 17 horas, contra a equipe do Botafogo-SP, em São Paulo. O camisa 10 alvinegro falou um pouco sobre a partida e demonstrou “pé no chão”.

“Temos certeza que vai ser um jogo complicado, eles vem de uma vitória fora de casa, um jogo complicado, mas a gente vai se preparar o melhor possível pra ir la e buscar essa vitória”.

Confira a coletiva completa: