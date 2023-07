Ceará quer voltar a vencer fora de casa após mais de um mês; veja retrospecto como visitante

O Ceará não vence uma partida como visitante na Série B do Brasileirão há mais de um mês. A última vitória jogando fora de casa na competição aconteceu no dia 6 de junho, quando o Vovô superou o Atlético-GO em Goiânia por 3 a 0, pela 11ª rodada.

Desde então, o Ceará disputou apenas duas partidas fora de casa na competição. No dia 25 de junho empatou em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís-MA, e no dia 2 de julho perdeu por 2 a 0 para o Sport na Ilha do Retiro, em Recife-PE.

Apesar da recente falta de vitórias fora de casa, o desempenho do Ceará como visitante na Série B é considerado positivo. Em oito jogos, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Nessas partidas, o Vovô marcou 11 gols e sofreu oito.

Na classificação como visitante na Série B do Brasileirão 2023, o Ceará ocupa atualmente a terceira colocação, ao lado do Vila Nova, com 14 pontos conquistados em oito rodadas. Na frente do Alvinegro estão apenas o Criciúma, com 15 pontos, e o Novorizontino, com 16.

No próximo domingo (16), às 15h30, o Ceará terá a oportunidade de voltar a vencer fora de casa e melhorar ainda mais o seu retrospecto como visitante na Série B. O Vovô encara o Mirassol, pela 17ª rodada da competição.

