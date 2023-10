Ceará quer evitar pior sequência da temporada contra o Sampaio Corrêa; veja jogos

O Ceará entra em campo neste sábado (14), no Castelão contra o Sampaio Corrêa, pela 32ª rodada da Série B. Praticamente sem chances de acesso para a Série A, o Alvinegro é o 11º colocado com 42 pontos e quer evitar pior sequência da temporada.

O Alvinegro vence há 4 jogos e se não vencer o Sampaio, chegará a 5 partidas sem vitória, chegando em sua pior sequência na temporada. A sequência alvinegra é de 3 derrotas e um empate: Novorizontino (1x4), Chapecoense (1x1), Atlético/GO (0x1) e CRB (0x2).

Apenas em uma oportunidade na temporada o Vovô viveu um jejum de 4 jogos, mas foram duas derrotas e dois empates. O jejum ocorreu nas últimas 3 partidas sob o comando de Eduardo Barroca e a estreia de Guto Ferreira: CRB (1x3), Sampaio Corrêa (1x1), Avaí (0x0) e Sport (0x2).

Momento conturbado

Praticamente sem chances de acesso restando 7 rodadas para o fim da Série B, o Ceará vive um momento conturbado, com reformulação da diretoria e com parte do grupo de jogadores insatisfeito com o técnico Vágner Mancini. O zagueiro Luiz Otávio concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e foi firme na cobrança sobre o elenco.

"Saber onde está, ser homem, ter caráter. Se você tá em lugar que não respeita, não é nem pra tá aqui. Quem achar que não deu, que ‘deu pra mim a gente não vai conseguir nossos objetivos’, vai para casa, pede férias, o presidente vai liberar na hora e o Mancini não vai nem fazer questão. Ele vai querer contar com os jogadores que queiram vestir a camisa e eu penso que todo o grupo pensa dessa maneira, quem não tá junto com a gente, tá atrapalhando".