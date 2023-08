Ceará publica nota de repúdio contra ameaças sofridas por dirigentes e funcionários do clube; leia

O Ceará publicou no início da tarde desta quarta-feira (30) uma nota de repúdio contra ameaças destinadas a dirigentes e funcionários do clube. A nota foi divulgada através do site oficial do Alvinegro de Porangabuçu.

De acordo com a nota, dirigentes, funcionários e atletas do clube estão recebendo ameaças contra a sua integridade física e até mesmo atentatórias contra suas vidas e de seus familiares, através de redes sociais, aplicativos de mensagens e ligações telefônicas.

Segundo a nota, as ameaças teriam começado após a última partida disputada pelo Vovô na Série B do Brasileirão 2023. No último sábado (26), o Ceará empatou em 2 a 2 com o Tombense pela 25ª rodada da competição nacional.

O Ceará também afirmou terem sido disseminadas falsas informações, com exposição de dados pessoais e sensíveis, e que por isso está catalogando materiais para encaminhar às autoridades competentes para identificação e punição dos envolvidos.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Ceará Sporting Club vem a público repudiar, veementemente, qualquer forma de extremismo e intolerância que ameace a integridade física e psicológica de nossos dirigentes, funcionários e atletas.

Desde o final da última partida do Campeonato Brasileiro de Futebol, dirigentes, funcionários e atletas do Ceará Sporting Club estão recebendo, em redes sociais, através de aplicativos de mensagens e ligações telefônicas, diversas ameaças contra a sua integridade física, e até mesmo atentatórias contra suas vidas e de seus familiares, o que ultrapassa o direito de criticar e se insurgir ao momento futebolístico, inerente ao torcedor.

Lamentavelmente, também foram disseminadas falsas informações, criadas anonimamente, de prática de atividades moralmente repugnantes por colaboradores do clube, havendo grave exposição de dados pessoais e sensíveis, além da exposição depreciativa que objetiva, tão somente, abalar a honra e a imagem dessas pessoas.

Esse tipo de conduta é inaceitável e não será tolerada de forma alguma. Não permitiremos que a cultura de extremismo e violência, de algumas pessoas, contamine a cultura de paz, harmonia e união cultivada por nossa agremiação e nossa imensa torcida.

Por essa razão, o Ceará Sporting Club informa que está catalogando todo o tipo de material (áudios, prints, perfis em redes sociais e afins) para encaminhar às autoridades competentes, para que os agressores e mentores intelectuais sejam identificados e punidos de forma exemplar, tendo em vista que esse tipo de conduta é tipificada como crime no Código Penal Brasileiro.

Frisa-se, ainda, que disseminar fakenews é crime contra a honra. Portanto, aquele que difunde fakenews, sobretudo através de aplicativos de mensagens ou publicação em redes sociais públicas ou privadas, poderá ser responsabilizado criminalmente.

Reafirmamos nosso compromisso com os valores de respeito e tolerância para construção de uma Cultura de Paz no Futebol para que se mantenha viva a paixão pelo esporte, especialmente dos jovens e crianças, de hoje e de amanhã, do nosso Ceará.