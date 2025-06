Ceará promove workshop com foco no combate à manipulação de resultados para atletas do clube

O Ceará promoveu nesta quinta-feira (26) um workshop com foco no combate à manipulação de resultados no futebol para atletas do clube. Em parceria com a SportRadar e o Esportes da Sorte, o tema foi “Futebol Legal – Construindo um sistema ideal no combate à manipulação de resultados”. O momento discutiu sobre o envolvimento de jogadores em esquemas de apostas esportivas no Brasil.

O evento, realizado no CT de Porangabuçu, teve a presença dos elencos feminino e masculino do clube e visou orientar sobre os riscos pessoais e profissionais em que os atletas podem ser submetidos, como punições e ameaças. A palestra foi ministrada por Felippe Marchetti, diretor de integridade da SportRadar na América Latina.

"É muito importante essa participação dos atletas e a gente levar esse conhecimento para eles, porque temos todo um sistema hoje de apostas esportivas, exposição dos atletas às manipulações e, muitas vezes, essa informação dos riscos envolvidos não chegam para eles. Quais as nuances por trás da manipulação, o que devem fazer caso sejam procurados por manipuladores, as consequências de se envolver com esse tipo de prática. É um passo básico e fundamental para aumentar a proteção do esporte brasileiro. Fico muito feliz de um clube do tamanho do Ceará abrir as portas para nós podermos conversar com o profissional masculino e feminino e levar esse conhecimento, porque tenho certeza que os atletas vão conversar com os colegas e esse conhecimento vai se alastrar" Felippe Marchetti diretor de integridade da SportRadar na América Latina

O executivo de futebol do Vovô, Lucas Drubscky, destacou a atuação preventiva do clube em relação ao assunto e reforçou a importância do debate: “O Ceará encara com muita responsabilidade esse tema. O clube hoje é um agente importante no combate à manipulação de resultado. Atuando de forma preventiva com reuniões frequentes, temos uma cartilha que aborda o assunto com o elenco. É obrigação nossa proporcionar estes momentos de conhecimento para atletas e comissão técnica. Vivemos um momento onde a integridade do esporte está sendo questionada. Diante deste cenário, ações como essa são muito importantes”.