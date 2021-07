Ceará projeta mandar jogos da Série A no Vovozão

O Ceará pretende mandar jogos da Série A do Campeonato Brasileiro em Porangabuçu, no Estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão. A diretoria do clube realiza melhorias estruturais para receber jogos da Série A lá, em um gramado reconhecidamente de qualidade. E em um momento que o gramado do Castelão está desagastado pelo excesso de jogos - além do Ceará, Fortaleza e Ferroviário também jogam lá - a idéia de mandar jogos em Porangabuçu é uma realidade.

Mas mandar jogos no Vovozão dependerá da aprovação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O presidente do Ceará, Robinson de Castro, detalhou as intervenções no Vovozão, que devem ser concluídas no fim do mês de julho.

Robinson de Castro Presidente do Ceará Estamos correndo contra o tempo pra fazer algumas obras que foram exigidas pelo Corpo de Bombeiros, Federação Cearense de Futebol (FCF) e demais órgãos. O vestiário dos visitantes está em obra e alguns pontos necessários para atendimento de imprensa. No fim de julho estará tudo concluído. Vamos buscar os laudos para que a gente possa mandar jogos da Série A em Porangabuçu".

Para Robinson, o Vovozão tem e terá estrutura superior a muitos gramados em estádios liberados para divisões nacionais no País.

"Espero que sejam razoáveis com a gente, que não estrapolem nas exigências. Vejo muitos estádios que recepcionam os clubes Brasil afora que têm muito menos condições que aqui para receber jogos e têm autorização. Seria importante a liberação do Vovozão para um descanso ao gramado do Castelão e jogar em um gramado de melhor qualidade".

Vale lembrar que, em maio, o Ceará mandou jogos no Estadual de 2021 no Vovozão diante do Crato e Atlético Cearense.

CT Cidade Vozão

Além do Vovozão, o Ceará está realizando melhorias na Cidade Vozão, seu CT em Itaitinga para as categorias de base.

Robinson detalha as obras, que vão de campo sintético a medidas oficiais dos campos.

"Estamos construíndo um campo sintético na Cidade Vozão, ampliando todos os campos que estavam lá que não tinham medidas oficiais. São obras caras, já que há preparo de terra, drenagem, plantio do campo sitético. Fizemos também toda a aquisição de uma academia na base, nos mesmos moldes do profissional.

Por fim, o mandatário alvinegro destaca que muitas obras que deveriam estar a pleno vapor no clube, precisaram ser adiadas devido à pandemia.

"Tinha outras obras que deveríamos estar fazendo, mas precisamos cortar por causa da pandemia. Se fizemos melhorias no centro médico, a ampliação academia, na loja do clube, reformas do vestiário, coberta do ônibus, paramos a ampliação dos campos de Carlos de Alencar Pinto, que teria dois campos juntos, anexos, reforma do hotel concentração. Administar é fazer escolhas. Recuamos por conta do momento pelo qual atravessamos".

