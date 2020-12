Ceará precisa de 10 pontos para assegurar primeiro objetivo na Série A

O Ceará está perto de atingir o “número mágico” da permanência na Série A. Com 35 pontos garantidos após a vitória no Clássico-Rei, pela 26ª rodada, restam 10 para o Vovô assegurar vaga na elite nacional em 2021, segundo a história recente do torneio de pontos corridos. Com isso, o Vovô fica livre para alçar voos mais altos na competição, como uma Sul-Americana e quem sabe uma Libertadores.

A reta final do Brasileiro se aproxima e o Alvinegro precisa de três vitórias e um empate nos 12 jogos restantes para totalizar a pontuação. Uma marca não alcançada nas duas últimas temporadas.

No Brasileirão de 2018, foram 44 pontos após as 38 rodadas, com 27 garantidos ao fim da 26ª. Em 2019, número caiu para 26, praticamente um por partida na média. A temporada passada do Ceará terminou com apenas 39 pontos, três acima do Cruzeiro, primeiro rebaixado à Segundona.

A atual campanha tranquiliza os alvinegros e, acima de tudo, dá segurança de que o trabalho é bem feito, diferente do drama dos últimos anos.

Em coletiva após vitória por 2 a 0 contra o Fortaleza, o técnico Guto Ferreira ressaltou a importância do maior intervalo entre os compromissos para descanso do elenco.

“No 2º turno, estamos jogando uma única competição e, se você olhar, tem sido melhor que o 1º. Temos tempo de descansar e recuperar os jogadores, de firmar conceitos do nosso jogo. O nível de confiança vai subindo e os resultados vão acontecendo. É mente gelada e o coração fervendo”, declarou o comandante.

Sequência

Legenda: Guto comando os treinos da equipe na sede do Ceará, em Porangabuçu Foto: Israel Simonton / Ceará

A próxima sequência do Ceará na competição é diante de adversários na primeira metade da tabela de classificação: Santos (27/12), Internacional (7/1) e Flamengo (10/1). O Peixe (8º colocado) é oponente direto na atual estrutura, com três pontos acima do Alvinegro de Porangabuçu (10º).

Para Guto, assegurar a vaga na Série A de 2021 era o mínimo desde o início do ano, com o foco maior na da Copa Sul-Americana. Pelo andar da carroça, se o Ceará continuar no mesmo ritmo, chegar perto do G-6 e da chance na Libertadores não pode ser descartada.

"Não é o Clássico que afirma e que faz com que a gente aspire algo maior. Viemos aspirando a Sul-Americana desde o início, que é grande. No momento, corremos para a manutenção e chegar na 'Sula'. Depois, se houver uma bobeada e estivermos no páreo, por que não? Temos que sonhar alto. Costumo dizer que você tem que mirar a lua. Se errar e acertar a estrela, tá valendo", comentou o técnico.

A partida contra o Santos ocorre neste domingo (27), às 18h15, na Vila Belmiro, onde o Vovô perdeu por 2 a 1 em 2019. Na atual temporada, o time paulista venceu por 1 a 0 no Castelão, porém, na Copa do Brasil, o Vovô levou a melhor (um empate e uma vitória) nas oitavas de final.