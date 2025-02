Ceará pode ter pelo menos três desfalques para primeiro Clássico-Rei do ano

O Ceará pode ter pelo menos três desfalques para o primeiro Clássico-Rei do ano, pelo Campeonato Cearense, que será realizado neste sábado (8). De acordo com o último boletim médico, Léo Condé não vai contar com um atacante e dois laterais.

O clube informou que três atletas estão no DM. São eles: o atacante Bruno Tubarão, o lateral-direito Rafael Ramos e o lateral-esquerdo Nicolas.

O primeiro está em fase de transição e tem tido acompanhamento de fisioterapia e preparação física. Já Rafael segue tratamento fisioterápico. O último teve uma virose e é acompanhado pelo médico. Não há nenhum suspenso. Apenas Pedro Henrique está pendurado, com dois amarelos.

O Alvinegro é líder do Grupo A, com 12 pontos somados e está 100% na competição. O Vovô tem quatro vitórias e quatro jogos. O duelo com o Fortaleza será a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão.