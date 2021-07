Ceará pode ter desfalques de até três titulares diante do Athletico-PR

O Ceará iniciou nessa terça-feira (13) os preparativos para o duelo de sábado (17), contra o Athletico/PR, às 17 horas, no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A após o empate em 2 a 2 com o Cuiabá. E para o duelo, o Alvinegro poderá ter desfalques de até três titulares que estiveram em campo no último domingo: o meia Jorginho e os atacantes Mendoza e Jael.

Jorginho está emprestado pelo clube paranaense até o final da temporada, não poderia ir a campo por cláusula contratual entre as duas partes.

Durante o jogo com o Cuiabá ficou até a dúvida se Jorginno teria sido advertido por cartão amarelo pela árbitra Edna Alves, mas na súmula o cartão está registrado para Yoni González. Portanto, o jogador não atuará por suspensão e sim por questões contratuais

No caso de Jael, autor do segundo gol, ele recebeu cartão no banco de reservas por reclamação e está suspenso pelo 3º cartão amarelo.

Mendoza

Outro titular do Vovô que pode ficar fora é Mendoza. O colombiano pode ser novamente suspenso. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) fará outro julgamento dos jogadores de Ceará e Bahia envolvidos na briga generalizada da final da Copa do Nordeste. Pelo lado alvinegro, serão julgados o lateral Gabriel Dias e os atacantes Mendoza e Jael.

Legenda: O meia Mendoza pode desfalcar o Ceará caso seja suspenso em novo julgamento do STJD Foto: KID JUNIOR

Como Gabriel Dias ainda segue em tratamento de tendinite patelar no joelho direito e Jael já está suspenso para o duelo com o Furacão, Mendoza só não jogaria no sábado com uma nova pena.

Em contrapartida, o zagueiro Luiz Otávio já está recuperado de lesão que o fez ainda não jogar pelo Vovô na Série A e treina para recondicionamento físico.