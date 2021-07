Ceará pode ter até seis desfalques diante do Sport no domingo

O Ceará tem uma extensa lista de desfalques para o duelo contra o Sport, no domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Ilha do Retiro. O número de ausências no Vovô pode chegar até seis baixas, sendo cinco titulares.

Três desfalques são por suspensão pelo STJD: Gabriel Dias, Mendoza e Jael, terão continuam cumprindo "gancho" de jogos após julgamento na semana, pela briga na final da Copa do Nordeste com os jogadores do Bahia. Dos três, apenas Gabriel Dias não vem sendo titular, já que está contundido.

Outros dois desfalques são o lateral-direito Buiú e o volante Marlon. Os dois tomaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Athletico-PR. Aí já são 5 desfalques certos.

O sexto desfalque pode ser o zagueiro Luiz Otávio. O defensor ainda não entrou em campo pelo Vovô na elite, embora já esteja recuperado de dores no tornozelo e voltou a treina com o restante do elenco. Mas sua utlização é uma incógnita pela longa inatividade, mais de um mês.

Legenda: Luiz Otávio é o principal capitão do Ceará e uma das lideranças técnicas do clube Foto: divulgação / Ceará