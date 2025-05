Ceará pode se classificar contra o Palmeiras? Willian Machado e Dieguinho brilham | Jogada do Vozão

As lições que o Ceará tira depois da derrota por 1 a 0, para o Palmeiras, e a avaliação do que foi o primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil. O Jogada do Vozão traz o panorama para o time de Léo Condé no duelo e também destaca a sequência do Alvinegro. Com apresentação de Samuel Conrado, o episódio tem as participações de Alexandre Mota e Vladimir Marques.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM.

ASSISTA O EPISÓDIO