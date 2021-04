Ceará pode se classificar antecipadamente hoje no Nordestão; Entenda

A goleada de 4 a 0 sobre o Sport no último sábado praticamente classificou o Ceará para a 2ª Fase da Copa do Nordeste. O Alvinegro terminou a rodada como líder do Grupo A com 13 pontos, mas precisa de um resultado hoje para garantir matematicamente sua vaga com uma rodada de antecedência: um tropeço do Confiança diante do Botafogo/PB.

Explica-se: Embora o time sergipano tenha apenas 7 pontos e esteja em 6º no Grupo A, como ainda tem dois jogos a fazer, o de hoje às 19h30 no Almeidão, em João Pessoa (PB), e do dia 10 na última rodada contra o Fortaleza no Batistão, ainda pode chegar a 13 pontos, o mesmo número do Ceará. A diferença é saldo hoje é de 8 gols pró Ceará, com o time proletário precisando tirar a diferença em duas rodadas.

Se o tropeço do Confiança acontecer, o Vovô não poderá mas ser ultrapassado por nenhum clube fora do G-4, portanto, estaria classificado.

Só uma combinação improvável tiraria a classificação alvinegra, as já citadas duas vitórias do Confiança tirando 8 gols de saldo, e vitórias de CRB, Bahia e Sampaio Corrêa na última rodada, e somadas, claro, a uma derrota do Ceará diante do Salgueiro no Castelão às 16 horas no dia 10.

Liderança

Isso posto, claro que o objetivo do Alvinegro é garantir a 1º colocação diante do Salgueiro e jogar a 2ª Fase em casa em jogo único.

Com 13 pontos, o Vovô será líder se vencer o time pernambucano. Se empatar, o CRB não pode vencer o Altos em Maceió. Se o Vozão perder, o CRB e Bahia não podem vencer.