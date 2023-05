Ceará pode entrar no G4 na próxima rodada da Série B; veja combinações

O Ceará embalou na Série B do Campeonato Brasileiro após 3 vitórias seguidas e chegou a 13 pontos em 8 jogos. E pela arrancada, o Vovô está apenas 2 pontos do G4 e pode entrar no grupo de acesso pela 1ª vez após a 9ª rodadas.

O Alvinegro hoje é o 9º colocado e precisará ultrapassar 5 adversários. No domingo (28), o Vovô enfrenta o Novorizontino/SP às 15h30 no Castelão. O adversário tem 14 pontos e será automaticamente ultrapassado em caso de vitória alvinegra.

Os outros 4 a serem ultrapassados são: Botafogo/SP (4º com 15 pontos), Atlético/GO (5º com 15 pontos), Guarani/SP (6º com 14 pontos) e Mirassol (8º com 13 pontos).

Legenda: O Ceará estará no G4 da Série B após a 9ª rodada se vencer seu jogo e 3 resultados paralelos o beneficiarem Foto: Reprodução / srgoool

Confira a combinação que o Vovô precisa para entrar no G4:



Atlético-GO x Botafogo-SP

27/05/2023 - 18h - ANTÔNIO ACCIOLY

Como ambos tem 15 pontos, não pode haver um vencedor na partida. O empate deixaria Atlético e Botafogo com 16, mas o Vovô ultrapassaria os dois pelos critérios de desempate.

Mirassol x Criciúma

28/05/2023 - 15h30 - MUNICIPAL DE MIRASSOL

Aqui, o Ceará 'seca' o Mirassol. Se o time paulista empatar com o Criciúma (3º colocado com 17 pontos), o Vovô o ultrapassa com uma vitória simples. Caso o Mirassol vença, o Ceará precisa tirar diferença de saldo (-1 do Vovô e 2 do Mirassol) goleando o Novorizontino.

Tombense x Guarani/SP

28/05/2023 - 18h15 - SOARES DE AZEVEDO

Neste confronto, o Guarani não pode vencer. Se isso acontecer, chega a 17 pontos e não pode ser ultrapassado pelo Vovô. Mas se o jogo terminar empatado, o Ceará passa o Guarani.

Quando o Ceará entrou no G4 nos anos do acesso?

Em 2009, o Ceará entrou no G4 na 16ª rodada. O Alvinegro chegou aos 29 pontos, ao vencer o Atlético/GO por 1 a 0 no Castelão, gol de Misael.

A partir dali, o Vovô ficou no G4 por mais 20 rodadas e subiu para a Série A na 37ª, penúltima rodada. O Alvinegro subiu ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1 no Moisés Lucarelli. Ao fim da 38ª rodada, o Vozão terminou em 3ª com 68 pontos.

Em 2017, o Vovô entrou pela 1ª vez no G4 após a 18ª rodada. Na ocasião, o clube chegou aos 28 pontos ao vencer o Criciúma por 3 a 1 no Castelão.

A partir dali, o Vovô ficou no G4 por mais 17 rodadas e subiu para a Série A na 37ª, penúltima rodada. O Alvinegro subiu antes de entrar em campo contra o Criciúma no Henriberto Hulse após acontecerem 3 resultados paralelos. Ao fim da 38ª rodada, o Vozão terminou em 3ª com 67 pontos.