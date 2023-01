Ceará perde para Sharjah Brasil e se despede da Copinha

Em sua despedida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará perdeu para o Sharjah Brasil por 2 a 1, na tarde desta terça-feira (10), pela 3ª rodada da fase de grupos. O jogo foi no estádio José Ermírio de Moraes, em Alumínio (SP). Kauã Moura e Carlinhos marcaram para o time paulista, e Wesley marcou para o Vovô.

O Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado em 2 a 1 pela equipe paulista. O único gol do Vovô foi anotado por Wesllen aos 20 minutos do primeiro tempo.

3ª Derrota

O Alvinegro foi o 4º e último colocado do Grupo 22, sem pontuar. O Vovô perdeu para Madureira-RJ, Rio Claro e Sharjah Brasil.

Intoxicação alimentar

A campanha do Ceará na Copinha foi marcada por um episódio lamentável de intoxicação alimentar de 14 jogadores. A suspeita é que os atletas do Vovô foram contaminados pela água do hotel Alpino, em São Roque (SP), no qual estavam hospedados.

Dos 14 jogadores, 5 deles chegaram a dar entrada em um hospital na cidade de São Roque na última quinta-feira (5).

Muitos jogadores do Ceará atuaram doentes na estreia contra o Madureira.

Hotel teve água vetada

O Hotel Alpino, em São Roque (SP), sede do Ceará, do Madureira e do Rio Claro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, teve água vetada após avaliação da vigilância sanitária. Os agentes acreditam que a causa do vômito e da diarreia em atletas e membros da comissão técnica teriam sido ocasionadas pela água do estabelecimento, que vem de poço.