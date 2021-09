Ceará perde para Grêmio e conhece primeira derrota na 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes

O Ceará Sporting Club conheceu sua primeira derrota na 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Diante do Grêmio, no CT Hélio Dourado, em Porto Alegre, a equipe alvinegra foi derrotada por 2 a 0. Elias Manoel e Pedro Lucas marcaram os gols da partida.

Apesar do revés sofrido diante dos gaúchos, o Ceará manteve-se na liderança do Grupo C da competição nacional. Com 10 pontos conquistados, a equipe dirigiada por Daniel Azambuja garantiu vaga no mata-mata com duas rodadas de antecedência, após vencer o Figueirense, por 1 a 0, na última quinta-feira (9).

O Alvinegro de Porangabuçu encerra sua participação na 2ª fase no Brasileirão de Aspirantes na próxima quinta-feira (23) contra o Corinthians, às 15h (horário de Brasília), na Cidade Vozão, em Itaitinga. Em caso de vitória, o Ceará garante a liderança do grupo.

O jogo

A equipe de Daniel Azambuja iniciou pressionando os gaúchos. Logo aos 4 minutos, o Ceará chegou pela lateral direita do campo, mas parou no goleiro Felipe. O alvinegro ainda voltaria a assustar a meta adversária em chute de fora de área, aos 30.

Porém, a melhor oportunidade saiu dos pés de Cristiano. Após receber entre a defesa do Grêmio, o atacante alvinegro fintou o goleiro e serviu Da Guia, que finalizou para o gol, mas os defensores gaúichos tiraram em cima da linha.

A consequência da chance desperdiçada foram os gols sofridos logo no início do 2° tempo. Em menos de 10 minutos, o Ceará sofreu dois gols. Aos 8, Elias Manoel marcou. Um minuto depois, Pedro Lucas fez grande jogada na área, driblou a marcação e bateu forte no ângulo.

Sem conseguir reagir, a equipe alvinegra saiu de campo derrotada pela primeira vez na 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.