Ceará perde para Ferroviário em amistoso preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

A equipe sub-20 do Ceará Sporting Club perdeu para o Ferroviário, nesta sexta-feira (24), por 4 a 1, em amistoso preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Clisman, Paulista, Brunão e Luis Henrique anotaram os gols do Tubarão da Barra, enquanto Gutti anotou o único gol do Alvinegro.

O duelo foi disputado em três tempos de 30 minutos, com intervalos de 15 minutos e substituições livres. O técnico Juca Antonello aproveitou a ocasião para testar atletas recém-promovidos e novos contratados. Vale ressaltar que o Ceará trabalha com 27 atletas para a Copa São Paulo Futebol Júnior, mas apenas 23 viajarão à Jundiaí - sede em que o Alvinegro disputará a 1ª fase da competição de base.

No Grupo 18 da competição, o Ceará terá a companhia de Bragantino-PA, Paulista e São Bernardo. As partidas do Alvinegro acontecerão entre 05 e 11 de janeiro.

Calendário de jogos do Ceará na Copinha

05.01.22 - Ceará x Bragantino-PA | 13h15, em Jundiaí

08.01.22 - Ceará x São Bernardo | 15h15, em Jundiaí

11.01.22 - Ceará x Paulista | 15h15, em Jundiaí