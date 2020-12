Ceará perde para Dois Vizinhos e decide Copa do Brasil de Futsal em casa

No primeiro jogo da final da Copa do Brasil de Futsal 2020, o Ceará perdeu para o Dois Vizinhos/PR, ontem, por 4 a 1, no Ginásio Teodorico Guimarães, no Paraná. Os gols dos donos da casa foram de Gugu Flores e Luciano, duas vezes cada. Itambé descontou no minuto final do segundo tempo.

O decisivo duelo será na próxima segunda-feira (21), às 18 horas, no Ginásio Vozão. Apesar do resultado parcial, o regulamento da competição não contabiliza placar agregado. Logo, o time de Porangabuçu precisa apenas vencer para levar a disputa até a prorrogação e seguir com chance de faturar o título inédito na história do clube na modalidade.

A perspectiva de alçar capítulos memoráveis faz parte da ambição alçada no projeto. Completando dois anos desde o retorno da categoria, o time se sagrou campeão cearense e da Copa do Nordeste. Em caso de novo troféu, poderá participar da Supercopa, que reúne os campeões da Liga Nacional e da Taça Brasil, valendo classificação para a Libertadores.

Pressão no Paraná

O Ceará iniciou a partida pressionando bastante o plantel adversário. No primeiro minuto, o goleiro Lambão arriscou finalização da intermediária e levou muito perigo.

A postura agressiva serviu como prova de valentia, mas a equipe pecou na finalização. Com o rival acuado, o Vovô criou com Samuelkson, João Cesar e Eric - parou na brilhante atuação de Jaime.

Assim, a estratégia rival estava definida e foi executada com precisão. Como os comandos de Deividy Hadson ocupavam o sistema ofensivo, o Dois Vizinhos/PR tinha linhas baixas e partia no contra-ataque rápido. O caminho foi utilizado para abrir o marcador antes de 10 minutos com Gugu Flores, depois de pressão para roubar a posse de bola na defesa alvinegra.

Na volta do intervalo, um golpe surpresa: em escapada pela esquerda, Luciano recebe e amplia para 2 a 0. O tento mexeu com o coletivo do Ceará, que tinha trocava quarteto e apostado em peças de maior agilidade, como Wallyson.

A sistemática de volume persistiu e foi freada por um estilo tático reativo e um arqueiro inspirado. Na perspectiva de recuperação, Rafinha foi lançado como goleiro-linha e melhorou a rotação do Vovô.

A mexida, no entanto, também deixou time vulnerável. E a situação foi explorada por Gugu Flores mais uma vez.

O ala se movimentou para interceptar na lateral, fintou três marcadores e bateu para a meta vazia. Restando dois minutos para o fim, foi Luciano que decretou o 4 a 0.

Com placar adverso, que encerrava ainda a invencibilidade defendida desde 28 de setembro de 2019, o Ceará manteve a postura organizou e alternou entre losango e esquema com dois avançados.

Assim, foi recompensado nos instantes do encerramento. Itambé recebeu de Wallyson e finalizou sem chances de defesa, marcando o único tento da equipe cearense.

Calendário apertado

O Ceará retorna para a Capital e tem duas finais em intervalo de dois dias. No sábado (19), enfrenta BNB/Guerreirinhos pela na 1ª decisão do Campeonato Cearense de Futsal.

Na segunda (21), tem o Dois Vizinhos como adversário na Copa do Brasil. A missão é recuperar e administrar o fôlego para ficar com duas taças.